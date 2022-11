Kate erstrahlt im monochromen Herbstlook

Prinzessin Kate im herbstlichen Look

Das Prinzenpaar von Wales besuchte in Scarborough einige Jugendorganisationen, die sich um die mentale Gesundheit von Jugendlichen kümmern. Für den Termin im herbstlichen Großbritannien schlüpfte Kate in ein wadenlanges Kleid mit Rollkragen in einem hellen Camelton, ein schmaler, hellbrauner Gürtel betonte die schlanke Taille der Prinzessin. Darüber trug die 40-Jährige einen camelfarbigen Wollmantel von Max & Co, der laut „Daily Mail“ rund 527 Euro kostet.