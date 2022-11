„Der erste Lockdown war ein Hoffnungsschimmer“

Kultureller Clash, Messparameter der Politik

Im durchaus kritischen Gespräch geht Landau auch auf das interkulturelle Zusammenleben in Österreich ein. Seiner Meinung nach braucht es ein Bildungssystem, das Bestärkendes mitgibt. „Manche Menschen sind nicht so selbstsicher und haben Angst“, hält der Organisator des Wiener Lichtermeeres fest. Politisch gesehen fehlt es Landau an zu wenig Unterstützung gegen Kinder- und Altersarmut - bei der Verteilung des Klimabonus hätte er aufgrund der steigenden Erhaltungskosten eine andere Strategie verfolgt. Das ganze Gespräch sehen Sie im Video!