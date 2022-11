Berlin: Jacken und Taschen im Museum verboten

Nach dem Angriff auf ein Gemälde in der Alten Nationalgalerie in Berlin verschärfen die Staatlichen Museen ihre Sicherheitsvorkehrungen. Die Ausstellungsräume können bis auf weiteres „aufgrund des erhöhten Risikos“ nur nach Abgabe von Jacken und Taschen an der Garderobe oder in den Schließfächern besucht werden, teilte eine Sprecherin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit. „Bisher waren Taschen bis zur Größe von A4 erlaubt.“