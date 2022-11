Bludenz trägt im November Schnurrbart

Bludenz im „Movember-Look“

Pünktlich zum Weltmännertag am 3. November haben sich Bürgermeister Simon Tschann, Kulturstadtrat Cenk Dogan und Bildungsstadtrat Bernhard Corn entschieden, beim heurigen „Movember“ teilzunehmen. „Ich würde mich sehr freuen, wenn diese Initiative bei zahlreichen Amtskollegen und Politkern Nachahmung findet“, so Bürgermeister Simon Tschann. Gestutzt und getrimmt wurden die Bärte in der Bludenzer Altstadt von Meisterfriseur Apo Atalay vom Schneide Raum Deluxe.