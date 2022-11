Familie lässt Teppich aus verstorbenen Hund machen

Tierpräparatorin: „Es ist lohnend, Menschen in ihrer Trauer zu helfen“

Tierpräparatorin Maddie von Chimera Taxidermy versteht, dass das „definitiv nicht jedermanns Sache“ sei, so seinem verstorbenen Haustier zu gedenken, erklärte sie gegenüber „Yahoo News Australia“. „Die meisten Anfragen, die ich bekomme, beziehen sich auf vollständige Tierpräparate“, so die 29-Jährige. „Pelzkonservierung wird seltener verlangt, aber ich mache immer noch einige Felle.“ Im Vergleich zu anderen Präparaten seien Haustiere zwar eine schwierige Herausforderung, so Maddie. „Aber es ist lohnend, Menschen in ihrer Trauer helfen zu können und ihnen zu ermöglichen, einen Teil ihres Haustieres für immer zu behalten.“