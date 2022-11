Schibasar in Linz-Arena

Vor 40 Jahren kamen Funktionäre des Askö Schivereins Linz auf die Idee, gebrauchten Wintersportartikeln ein zweites Leben einzuhauchen. Seither gilt der traditionelle Basar als Musterbeispiel an Nachhaltigkeit und ist in finanziell herausforderndenden Zeiten für Familien eine Chance, die Teuerungen abzufedern. Die populäre Veranstaltung geht nach zwei Jahren Pause am 4. (14-19 Uhr) und 5. November (07.30-15 Uhr) in der Linz-Arena auf der Gugl über die Bühne.