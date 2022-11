Bis zu 486 Euro unterschied bei Wellness-Hotel

Bewertung und Preise

Im Paradiso Eurothermenresort in Bad Schallerbach, im Relax Guide 2023 mit 15 Punkte bewertet, kostet das Wochenende 884 Euro. Ebenfalls mit 15 Punkten Bewertung zeigte sich das Wellnesshotel Gugerbauer in Schärding mit 398 Euro als äußerst günstig. Das preisgünstigste Angebot legte das Wellnesshotel Aumühle in Grein mit 378 Euro. Bewertet als „guter Durchschnitt“ liegt der Hotelbetrieb um 422 Euro günstiger als ein vergleichbares Hotel in St. Georgen am Attergau.