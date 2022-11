Tirols größtes Kinder- und Jugendfilmfestival

Einen tollen Tanz-Kinofilm in Innsbruck produziert

Neben den filmpädagogischen Angeboten für Schulen bietet die „CINEALE“ auch zu den öffentlichen Filmen ein spannendes Rahmenprogramm mit Publikumsgesprächen und Live-Performances. Auf seiner Premieren-Tour wird auch der beeindruckende Tanzfilm „Jazz meets Street – The Movie“ präsentiert. Die beiden Neo-Filmemacher Tobias Hanny und Kathrin Eder betreiben das „Street Motion Studio“ in Innsbruck. Im Publikumsgespräch nach dem Film am 12. November erzählen die beiden vom spannenden Weg ihrer Idee eines „kurzen Tanzvideos“ in Zeiten der Lockdowns hin zum abendfüllenden Kinofilm. Das Hauptaugenmerk in der „CINEALE“ liegt in der sorgfältigen Auswahl von Filmen mit hoher Qualität und Nachhaltigkeit für die jeweiligen Alters- und Schulstufen.