„Jesus und das Universum haben mich geheilt . . .“

Heute ist Rosalinde Haller nach eigener Selbsteinschätzung über den Berg: „Ich bin zu 60 bis 70 Prozent wieder voll da. Und ich habe auch diesmal das gute Gefühl, dass ich es schaffe.“ Nachsatz: „Auch diesmal gehen die Krebs-Werte wieder runter in den Keller. Trotz abgesetzter Chemotherapie.“ Sie schmiedet sogar schon wieder Pläne für die Zukunft und will auch wieder ins Partyleben der High Society eintauchen, wo sie, wie erwähnt, bei Richard Lugners 90er auftauchte. Der Baulöwe sieht all das, von uns darauf angesprochen, aber ein wenig skeptisch: „Frau Haller schickt mir öfters etwas zu dem Thema, informiert mich über ihre Sachen. Ich war auch einmal bei einem Beratungstermin bei ihr, aber die Sachen, die sie mir gesagt hat, sind dann nicht eigetreten. Ich halte also von ihrer Beratung und Behandlungen und dem was sie macht also gar nichts, deshalb habe ich Frau Haller auch nicht mehr kontaktiert.“