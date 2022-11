Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Straßenhündin Alma (bereits kastriert) fasst langsam Vertrauen zu Menschen, daher ist sie nun bereit von ihrem Pflegeplatz in ein „Für immer“ Zuhause zu ziehen. Sie mag andere Hunde und liebt lange Spaziergänge fernab der Stadt. Ideal wäre daher ein Heim in ländlicher Gegend und mit einem passenden Zweithund an der Seite. Kontakt unter 0699/19831818