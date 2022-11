Süchtiger versetzte Opfer zahlreiche Schnitte

Am 1. November gegen 17 Uhr kam es in einer Linzer Wohnung zwischen zwei Mitbewohnern zu einem Streit. Dabei ging plötzlich ein 35-Jähriger auf seinen 27-jährigen Mitbewohner mit einem Messer los und verletzte ihn mit mehreren Schnitten an den Armen, am Hals- und Rückenbereich.