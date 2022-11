Ofen defekt: Brand in Wohnung forderte Feuerwehr

Kurz nach 18.30 Uhr wurde die örtliche Feuerwehr zu dem Brand in der Mietwohnung in Rum alarmiert. „Dieser ist vermutlich aufgrund eines defekten Ölofens ausgebrochen“, heißt es vonseiten der Polizei. Und weiter: „Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in der Wohnung.“ Verletzt wurde glücklicherweise also niemand.