Marco Rossi verbucht ersten Scorerpunkt in der NHL

Das Tor wurde erst nach Video-Studium wegen möglichem hohen Stock gegeben. „Ich habe nur gebetet (dass es kein hoher Stock war)“, sagte Rossi nach seinem elften NHL-Match, dem neunten in dieser Saison. „In den ersten acht Spielen hatte ich keine Punkte, also denkst du vielleicht manchmal zu viel darüber nach. Als Stürmer ist es natürlich irgendwie frustrierend, wenn du keine Punkte machst. Für mich war es wichtig, einfach weiterzumachen, weil ich wusste, dass es früher oder später kommen wird. Also ja, ich bin wirklich froh, diesen ersten Punkt zu haben“, erklärte der Center, der auf 13:48 Minuten Einsatzzeit kam.