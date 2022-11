Am Asyl-Quartier hätte Bund verdienen können

Alternative Einnahmequellen für das Gebäude hat das Ministerium allerdings ausgeschlagen. „Nach dem ’Krone’-Bericht hat sich ein Salzburger Event-Manager bei mir gemeldet, der seit vier Jahren versucht, in das leer stehende Kobenzl Leben zu bringen. Aber das Innenministerium hat alle Versuche abgeblockt“, berichtet Gemeinderat Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus). Sogenannte Off-Locations wie etwa aufgelassene Höfe oder alte Fabrikshallen seien sehr gefragt. Seitens des Ministeriums verwies man bereits 2019 darauf, dass „eine mittel- bis langfristige alternative Verwendung der stillgelegten Betreuungsstelle Salzburg angestrebt werde“. Passiert ist seither sichtlich nichts. „Man hat eine sinnvolle Nutzung für Events blockiert – damit sind der Allgemeinheit Hunderttausende Euro an Einnahmen entgangen“, so Dankl.