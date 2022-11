Böller in Hand explodiert: 17-Jähriger verletzt

Der 17-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung feierte in der Halloween-Nacht mit mehreren Personen in seinem Zuhause eine Party. Zuvor hatten sie eine Halloween-Party in Unterweitersdorf besucht. Dort hatten sie, laut eigenen Angaben, einen Böller von einer ihnen unbekannten Person geschenkt bekommen. Zu Hause wollten sie den Böller zünden und sind auf die benachbarte Wiese gegangen.