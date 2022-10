Unverständlicher Umgang mit MS-Patientin

Es ist an Absurdität kaum zu übertreffen: Weil eine Niederösterreicherin (39), die an unter anderem an Multipler Sklerose erkrankt ist, den Eintrag „Unzumutbarkeit öffentlicher Verkehrsmittel“ für ihren Behindertenpass beantragt hat, wurde ihr der Behindertengrad gekürzt. Ungeachtet von Lähmungserscheinungen und Chemotherapien.