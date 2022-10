„Kobenzl einfach mal anschauen“

Derzeit ist das Land auf der verzweifelten Suche nach neuen Unterkünften. Zelte sind in Salzburg keine Option, wie der zuständige Landesvize Heinrich Schellhorn betont. Ein angedachtes Containerdorf am alten Asfinag-Gelände in Liefering scheiterte. Das Quartiert in Bergheim platzt, wie berichtet, aus allen Nähten. Dort sollten nur 250 Personen untergebracht sein, tatsächlich sind es weit mehr als 400 Flüchtlinge.