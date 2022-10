Zu Allerheiligen wird es nicht nur katholisch

Die Tage rund um Allerheiligen und Allerseelen (1. und 2. November) sind vor allem für Katholiken mit Trauer und Tod verbunden. Während ursprünglich am 1. November allen Heiligen und Märtyrern und am 2. November den „normalen“ Verstorbenen gedacht wurde, findet heute eine Vermischung dieser beiden Tage statt. Es wird nur noch an die Toten im Allgemeinen erinnert.