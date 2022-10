Wolf in Osttirol: „Höchste Zeit, zu reagieren“

Es war die wohl größte Protestaktion, die es in Osttirol gegen den Wolf bislang gegeben hatte. Organisatorin Birgit Strasser, selbst Schafsbäuerin aus Kartitsch, schilderte, warum sie die Aktion, gemeinsam mit dem Verein „Save the Alps“ ins Leben rief: „Der Wolf hat auch bei uns fünf Lämmer rund ein Mutterschaf blutrünstig gerissen. Es war kein schmerzfreier, schneller Tod, sondern eine stundenlange Qual.“ Das Ziel der Veranstaltung sei es, Bauern, Jäger, Bürgermeister und auch Tourismusverbände enger zusammenarbeiten zu lassen, und so eine Lösung gegen den Wolf zu finden.