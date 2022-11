Haben Sie schon vom Butter Board gehört?

Sie verteilen so viel Butter auf dem Brett, bis das komplette Brett mit Butter bedeckt ist. Anschließend wird das Butter Board mit Kräuter, getrockneten Früchten, essbaren Blüten oder Meersalzflocken garniert und entweder sofort angeboten oder in den Kühlschrank gestellt. Dazu wird nachher Baguette gereicht, das man direkt in das Butter Board dippen kann.