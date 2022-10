Blumenwiese statt Gräberfeld für die ewige Ruhe

Nach Kundl zweiter Platz für neue Bestattungsform

Am nordwestlichsten Eck des Areals treffen wir Alexander Legniti. Seit 13 Jahren ist er oberster Verwalter der städtischen Friedhöfe. Fast so lange schon gibt es das Bestreben, in der Stadt naturnahe Bestattung zu ermöglichen. Jetzt ist es so weit. Pradl ist nach dem „Wald der Ewigkeit“ in Kundl der zweite Standort in Tirol für diese immer häufiger nachgefragte Bestattungsart, der erste in Form eines Gartens. „Man wird als Mensch wieder Teil der Natur, geht in ihr auf, fügt sich in sie ein. Ist doch ein schöner Gedanke?“, fragt Legniti. Ein Gedanke, den offenbar viele haben. „Die Nachfrage ist schon jetzt riesig“, weiß der Referatsleiter, „obwohl das Areal noch gar nicht ganz fertig ist.“ Auch Tirols Bestatter bestätigen die rasch wachsende Nachfrage nach naturnaher Bestattung.