ICE-Hockey-League: Topteams im Gleichschritt

Der KAC schrieb nach dem gewonnenen Derby in der neu renovierten Halle wieder Überstunden. Lukas Haudum (36.), und Matt Fraser (51.) schossen den Rekordmeister nach 0:2-Rückstand gegen Fehervar noch in die Verlängerung. In dieser sicherte Paul Postma nach 35 Sekunden und Idealpass von Thomas Koch dem Tabellensiebenten den zweiten Punkt.