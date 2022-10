Rock‘n‘Roll-Legende Jerry Lee Lewis gestorben

Die Rock‘n‘Roll-Legende Jerry Lee Lewis ist tot. Der unter anderem für den Klassiker „Great Balls of Fire“ bekannte Sänger und Pianist starb im Alter von 87 Jahren in seinem Heim in Desoto County, Mississippi, eines natürlichen Todes, wie sein Agent am Freitag mitteilte. Seine siebente Ehefrau, Judith Coghlan Lewis, sei an seiner Seite gewesen. Jerry Lee Lewis galt als einer der einflussreichsten Künstler der Musikgeschichte.