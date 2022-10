„In der Früh ist es schon recht frisch geworden“

Überraschend fit

Überraschend fit, wenn auch noch etwas geschwächt, ist Peter Pavlicek, als ihn die „Krone“ im Kepler Uniklinikum besucht. Nur am Oberkörper hat er zahlreiche Abschürfungen. Er sagt über seinen Unfall: „Ich bin seit 50 Jahren Schwammerlsucher, gehe oft in diesem Gebiet. Am Montag habe ich in der einsetzenden Dunkelheit nicht mehr genau gesehen, wo ich hintrete. Es ist mir schwer gefallen, den Schritt richtig zu setzen. Ich bin gestürzt, dann in einer trichterförmigen Senke festgesessen. Ich konnte mich wegen meiner Parkinsonerkrankung nicht daraus befreien. Ich habe versucht, herauszukriechen, das war aber nicht von Erfolg gekrönt.“