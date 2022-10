Exzellente Hobbyköchin sorgt für süße Überraschung

Im Grunde ist Monika Autodidaktin. Bei ihrem Vater, der ein Restaurant führte, schaute sie sich das Grundhandwerk ab. Nach erfolgreichem Studium der Lebensmittelmikrobiologie durchlief sie diverse branchenfremde Jobs, ehe der Drang, hinter dem Herd zu stehen, zu groß wurde. Monika, die zehn Sprachen fließend spricht, bereiste die Welt, um auf allen Kontinenten bei Michelin-Köchen wochenlange Koch- und Backseminare zu besuchen. „Das war zwar teuer, aber ich habe alles, was ich heute kann, dort gelernt.“ Was sie betont wissen will: „Ich kopiere diese Stars nicht. Ich habe meinen eigenen Stil entwickelt.“ Mit Erfolg – unter den Hobbyköchen in Österreich brachte sie es zur Vizestaatsmeisterin. „Viele waren verblüfft, weil ich bei Verkostungen meistens exakt definieren kann, welche Zutaten verwendet wurden. Vermutlich ist das Talent.“