Marko Pfeifer nach Sölden: „Wir können es besser!“

Der alpine Ski-Weltcupwinter ist offiziell gestartet! Moderatorin Michaela Mayer und Krone Ski-Experte Alex Hofstetter blicken in „Steilhang“ zurück auf einen spannenden Auftakt in Sölden. Außerdem ist der neue Rennsportleiter der ÖSV-Herren Marko Pfeifer zu Gast. Sein Fazit zum ersten Rennen der Saison in Sölden, seine Ziele für diese Saison und wieviele WM-Medaillen er sich in Courchevel/Meribel wünscht - das und noch mehr in der aktuellen Folge von „Steilhang“, dem Ski Austria-Magazin auf krone.tv.