Leserin: 2,50 € für Diesel - sogar Richtung Ungarn

Preisdeckel in Ungarn, aber nicht für Ausländer

Damit könnten nun auch die Schlangen an den ungarischen Tankstellen wieder länger werden. Der Preisdeckel (1,20 Euro pro Liter), den die Regierung Orbán dort eingeführt hat, gilt seit Mai zwar nicht für Ausländer - wenn man also z.B. mit einem Wiener Kennzeichen in Ungarn tanken will, zahlt man den normalen Marktpreis. Allerdings liegt der Durchschnittspreis dort derzeit bei rund 1,60 Euro, also immer noch deutlich unter dem heimischen.