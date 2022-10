Mehr und mehr Frauen brauchen Beratung

Die aktuelle Teuerungswelle betrifft uns alle. Insbesondere aber Alleinerzieherinnen, Frauen, die von Altersarmut betroffen sind oder aufgrund von ökonomischen Abhängigkeiten in Gewaltbeziehungen verbleiben, weiß Lea Putz-Erath, Geschäftsführerin des Fraueninforationszentrums femail. „Der hohe Anteil an Teilzeitkräften mit sehr geringem Stundenausmaß unter den erwerbstätigen Frauen und der eklatante Gender Pay Gap verschärfen die Situation in Vorarlberg“, erklärte sie anlässlich der Präsentation des Jahresberichts 2021.