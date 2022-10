Cannabis bald legal? Berlin beschließt Eckpunkte

Die deutsche Bundesregierung hat am Mittwoch Eckpunkte für eine Cannabis-Legalisierung beschlossen. Cannabis und der Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) sollen in Deutschland künftig rechtlich nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft, „Genusscannabis“ und Eigenanbau in begrenztem Maß erlaubt werden. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wollte die geplante Legalisierung ausdrücklich nicht als „großen Durchbruch in der Drogenpolitik verkaufen“. In der Vergangenheit war er gegen die Legalisierung.