Hinteregger zu Mateschitz‘ Tod: „War tief bewegt“

Der junge Lucas Gourna-Douath hat mir im Salzburger Mittelfeld leid getan. Er gab alles, rannte viel, war gegen die Chelsea-Stars jedoch chancenlos. Trainer Matthias Jaissle stellte in der Pause das System um. So bekam sein Team mehr Zugriff, glich sehenswert aus. Das 2:1 von Havertz war ein Weltklasse-Tor - nur mit so viel Präzision war Köhn zu bezwingen. Es war in Folge ein offenes und attraktives Spiel. In Summe war Chelseas Sieg verdient. Für das Finale beim AC Milan sehe ich Salzburg auf Augenhöhe. Die Italiener haben bisher nicht das geboten, was viele gedacht hatten. Der Aufstieg ist für die „Bullen“ möglich.