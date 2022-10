Salzburgs „Handschuh“ Köhn zeigt erneut groß auf

Lange hatte kaum jemand Goalie Philipp Köhn als einen der Schlüsselspieler in der Salzburger Mannschaft auf der Rechnung. Zu inkonstante Leistungen hatte der Schweizer abgeliefert. Doch der Nationalkicker spielte sich im Team von Trainer Matthias Jaissle fest und wies Ersatzmann Nico Mantl klar in die Schranken. Selbst in schwierigen Zeiten hielt Jaissle dem 24-Jährigen die Treue - das macht sich heuer so richtig bezahlt. Schon auswärts beim 1:1 in London hatte Köhn sein Team in der Partie gehalten, auch daheim und auswärts gegen Zagreb zählte der 24-Jährige zu den Besten seiner Mannschaft.