Schüler versteckt sich zwei Jahre lang vor Familie

Ein Richter entschied, dass es sich beim zweijährigen Aufenthalt um Entführung handelte. Immerhin hatte die Polizei Olivares mehrmals verhört, so Michaels Tante Katte Smith. „Man kann nicht einfach das Kind von jemandem verstecken und denken, dass das in Ordnung ist“, so Smith. Die Zeit ohne ihren Neffen sei schwer zu ertragen gewesen: „Man denkt das Schlimmste. Du denkst das absolut Schlimmste.“