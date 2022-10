Lehrkräfteoffensive++Kündigungswelle bei Philips

Der Personalmangel im Bildungsbereich spitzt sich weiter zu. Bildungsminister Martin Polaschek startet deshalb eine Lehrkräfteoffensive, es soll die „größte Lehrkräfteoffensive der Zweiten Republik“ sein. Sie trägt den Titel „Klasse Job“. UND: Nachdem der Medizintechnik-Konzern Philips in einer großen Rückholaktion mit 5,5 Millionen Beatmungsgeräten Negativ-Schlagzeilen machte, stehen jetzt Kündigungen an: 4000 Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz. 300 Millionen Euro werden in den Umbau des Unternehmens gesteckt.