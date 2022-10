Zehn Autodiebstähle: Ungarische Bande festgenommen

Diebstähle in mehreren Bundesländern

Die Diebstähle übte das Trio in der Steiermark, in Oberösterreich in Niederösterreich und in Kärnten aus. Darüberhinaus dürften die Täter auch noch im Besitz fremder Ausweise gewesen sein. Die Verdächtigen verwendeten für ihre Taten acht verschiedene SIM-Karten sowie dreißig verschiedene Mobiltelefone.