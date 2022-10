Banksy: Promis schwärmen von Streetart-Künstler

„Er will den Leuten die Augen öffnen und die Welt verändern“ so zum Beispiel die Meinung von Oliver Forster. Der Streetart-Künstler Bansky polarisiert, aber fasziniert ebenso - deswegen war die Ausstellung wohl schon in anderen Teilen Österreichs ein Publikumserfolg. Wer sich dafür interessiert, kann die Werke des Briten noch bis Anfang Februar 2023 in der Wiener Stadthalle bewundern.