Paul Walkers Tochter Meadow modelt für Tiffany

Meadow will in Papas Fußstapfen treten

Walker hatte am 9. Oktober in New York ihren ersten Hochzeitstag mit dem britischen Männermodel Louis Thornton-Allan gefeiert. Die beiden leben in Manhattan, wo Meadow auch gerade Schauspielunterricht an der renommierten Stella Adler Academy nimmt. Ihr Traum ist es, in die Fußstapfen von Papa Paul zu treten.