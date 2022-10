Ex-Goalie Manninger: „Das schreit nach Belohnung“

Welcher heute in Salzburg, wo Manninger in der Saison 2005/06 den Dress der Bullen trug, gefordert ist: „Dass Salzburg Zweiter ist, hätte auch ich nicht erwartet. Das fünfte Spiel ist eines, das nach Belohnung schreit. Das Motto muss lauten, nicht zu verlieren, die Euphorie hochzuhalten.“ Andererseits ist Chelsea wiedererstarkt: „Unter Tuchel schien es am Ende, als hätten sie das Kicken verlernt. Stars wie Mount oder Sterling nahmen aber wieder Fahrt auf.“