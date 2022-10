Icardi über Wanda: „Sie ist das Gespött der Welt“

Chaos-Ehe

Lange waren der Fußballprofi und seine Beraterin ein Paar gewesen, ehe die On-Off-Beziehung vor einigen Wochen wohl endgültig in die Brüche ging. Seit Jahren war die Ehe von Skandalen geprägt. So hatte Icardi seine Ehefrau 2021 betrogen, wenige Wochen später entließ der Torjäger den Leibwächter des Models, nachdem dieser ihr seine Liebe gestanden hatte. Während sich Wanda wohl in die nächste Beziehung stürzt, bewältigt der argentinische Nationalteamspieler die Trennung hingegen bei seinem neuen Arbeitgeber Galatasaray.