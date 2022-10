Victoria Swarovski verzaubert im sexy Outfit Römer

Swarovski zog mit sexy Dekolleté Blicke auf sich

Denn das luftige Kleid in einem hellen Braunton, das sich Swarovski für ihren Stadtbummel ausgesucht hat, spielt wirklich alle Stückerln. Das Dress flattert verführerisch im Wind, während die TV-Beauty erst nur ihren Rücken in die Kamera hält. Dank eines tiefen Rückenausschnitts gibt es da ebenso viel Haut zu sehen, wie an den Cut-outs an den Schultern.