Vettel kämpft bei Mateschitz-Gedenken mit Tränen

Multi-Milliardär Mateschitz war am Samstag im Alter von 78 Jahren gestorben. Nach dem Kauf des Jaguar-Rennstalls war Mateschitz 2005 mit Red Bull in die Formel 1 eingestiegen, ein Jahr später kam mit dem ehemaligen Minardi-Team ein weiterer Rennstall dazu. Mittlerweile startet das Zweierteam unter dem Namen AlphaTauri. Dessen Fahrer Pierre Gasly funkte am Sonntag auf der Aufwärmrunde: „Lasst uns Dietrich gedenken und ihn heute stolz machen.“