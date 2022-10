Experte: Johnson-Comeback wäre „großer Fehler“

Er selbst glaube nicht, dass die Konservativen mit Johnson noch Wahlen gewinnen könnten, sagte Kershaw. Im Gegenteil: „Das wäre ein Geschenk für Labour, wenn sie Johnson wieder nehmen würden.“ Zwar habe Johnson bei der Parlamentswahl 2019 Stimmen in Labour-Hochburgen in Nordengland geholt, doch diese Wahlkreise würden jetzt alle an Labour zurückfallen.