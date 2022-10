Klimawandel macht auch die hohen Berge schwieriger

„Von hier aus sieht man zum ersten Mal den Pik Lenin in seiner vollen Pracht. Die imposante Nordflanke. 2800 Höhenmeter Fels, Schnee und Eis trennen das Camp und den Gipfel“, berichtet Wolfi und erzählt von seinen Rechenspielen. „Der Mölltaler Polinik, gemessen vom Meeresspiegel aus, ist kleiner, als diese imposante Bergflanke.“Bedingungen auf dem Berg haben sich geändert Die Aufstiegsroute zum Gipfel ist von Lager 1 leicht erkennbar. „Mir war sofort klar, das wird heuer kein leichtes Unterfangen“, schildert der Bergführer. Und Wolfis Bedenken werden von den Campleitern bestätigt: „Die sind seit 20 Jahren hier am Berg und berichteten, dass sie so eine Saison mit so wenig Niederschlag, dafür extrem hohen Temperaturen noch nie erlebt hatten.“ Wo man früher über Schneeflanken hinauf stieg, gilt es heute teils senkrechte Steilstufen zu überwinden und jede Menge Blankeis.