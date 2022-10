Mann belästigte Teenagerin in Nähe von Schule

Ein Vorfall schon Anfang Oktober

Ebenfalls jetzt bekannt wurde ein weiterer Vorfall, der sich schon Anfang Oktober in Kleinhöflein ereignet hatte. Ein zehnjähriges Mädchen wurde dabei von einem unbekannten Mann am Arm und an der Kapuze gepackt. Die Schülerin konnte sich durch einen Griff, den sie bei einem Selbstverteidigungskurs gelernt hatte, befreien und davonlaufen. Der Vorfall ereignete sich kurz vor 14 Uhr in der Nähe der Kirche. Die Mutter schaltete in weiterer Folge die Polizei ein. Laut der Zehnjährigen trug der Unbekannte eine schwarze Kapuze, eine Sonnenbrille und hatte außerdem einen Dreitagesbart, das Alter des Mannes wurde auf etwa 35 Jahre geschätzt.