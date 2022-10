Ferrarischule: Profis von morgen sind heiß begehrt

Nicht nur in Tirol, sondern auch über die Landesgrenzen hinaus hat sich der Medienzweig der Innsbrucker Ferrarischule mittlerweile einen Namen gemacht. Die Schülerinnen und Schüler sind mit ihrem Know-how in puncto Mediendesign immer wieder begehrte Kooperationspartner. So auch für die „Sowie Holding“, die in Innsbruck und Klagenfurt Bildungsmessen organisiert.