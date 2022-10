Coach vor Hochzeitsnacht: Ab 2 Uhr wird geschlafen

Womit nicht nur Christian Heinle aufatmen wird. Sondern noch mehr dessen Lisa. Die der Ried-Trainer am Samstag um 13 Uhr in Utzenaich zum Traualtar führt, während die Mannschaft zur gleichen Zeit nur wenige Kilometer entfernt das Abschlusstraining fürs tags darauf um 14.30 Uhr beginnende Auswärtsspiel absolviert und dann nach Lustenau abreist. Was Reifeltshammer und Heinle am Sonntag tun werden. Um 8.30 früh. Bedeutet für den Coach (und dessen Lisa) auch, dass in der Hochzeitsnacht spätestens um 2 Uhr Bettruhe ist, da der 37-Jährige selbst betont: „Ich möcht vorm Spiel trotzdem sechs Stunden schlafen.“ Obwohl Reifeltshammer eben erklärt: „Von mir aus kann der Trainer feiern, so lange er will.“ Doch Heinle denkt eben sogar in der Nacht aller Nächte an Fußball . . .