Internationale Schule startet im Herbst 2023

Schulgeld bis zu 850 Euro pro Monat

Ganz billig ist die neue Schule nicht. Inklusive Mittagessen werden in der Unterstufe pro Monat 450 Euro zu zahlen sein. In der Oberstufe wird das Schulgeld jährlich steigen und zwischen 720 und 850 Euro liegen. „Bei der Höhe des Schulgelds haben wir uns an anderen Internationalen Schulen orientiert“, rechtfertigt Maria Habersack von der Vereinigung von Ordensschulen Österreichs, dem Träger der Riedenburg, den Preis.