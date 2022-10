UEFA-Präsident Aleksander Ceferin vor Wiederwahl

Aleksander Čeferin hat gute Chancen, als Präsident des europäischen Fußball-Verbandes (UEFA) wiedergewählt zu werden. Wie die UEFA am Samstag bei einem Treffen in Frankfurt/Main mit den nationalen Verbänden mitteilte, haben in den vergangenen Wochen alle 55 Mitgliedsverbände dem 54-Jährigen ihre Unterstützung schriftlich zugesichert.