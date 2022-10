Niederlande: Tödlichste Vogelgrippe seit 20 Jahren

Wegen der stark grassierenden Vogelgrippe mussten niederländische Behörden heuer bereits rund sechs Millionen Tiere keulen. Es sei der tödlichste Vogelgrippe-Ausbruch seit knapp 20 Jahren, wie die niederländische Aufsichtsbehörde NVWA am Donnerstag in Utrecht mitteilte. Vorwiegend sei Geflügel betroffen. 2003 waren rund 30 Millionen Tiere an 255 Höfen gekeult worden.