Grippewelle sorgt für Freistunden bei Kindern

Grund für die Situation ist ein akuter Lehrermangel, der durch Krankenstände ausgelöst wird. „Es sind derzeit 3,4 Prozent aller Pflichtschullehrer in Oberösterreich krank gemeldet“, heißt es dazu aus der Bildungsdirektion auf Nachfrage der „Krone“. Da es im ganzen Bundesland rund 15.000 Pflichtschullehrer gibt, sind aktuell also mehr als 500 Pädagogen nicht im Einsatz und müssen ersetzt werden. Dazu kommen zahlreiche Lehrer in Höheren Schulen und Oberstufen, die ausfallen. Natürlich ist das ein organisatorischer Mehraufwand an den einzelnen Schulen.