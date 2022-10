Countdown Sölden ++ Herbert Mandl im Interview

Die neue Wintersportsaison steht in den Startlöchern, der Countdown zum großen Weltcup-Auftakt der Alpinen läuft, am Wochenende geht’s traditionell los in Sölden - Zeit also für den Start von „Steilhang“, dem Ski Austria-Magazin auf krone.tv. Moderatorin Michaela Mayer spricht mit krone.tv-Sportchef Martin Grasl über die neue Saison mit WM und zahlreichen Highlights im Weltcup. Zu Gast ist außerdem ÖSV-Alpindirektor Herbert Mandl.